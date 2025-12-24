È stato arrestato Ciro Andolfi, camorrista latitante dal 2022, nella lista dei cento più pericolosi d’Italia

È stato arrestato a Napoli Ciro Andolfi, nella lista dei cento latitanti più pericolosi fatta dal ministero dell’Interno. Andolfi ha 49 anni, era ricercato dal 2022 ed è considerato un membro del clan di camorra Andolfi-Cuccaro. Era stato condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione, e deve scontare una pena residua di 8 anni.

Andolfi è stato trovato e arrestato in un appartamento nel quartiere di Barra, zona a est di Napoli in cui il clan Andolfi-Cuccaro è attivo. Nell’appartamento era stato costruito un nascondiglio, a cui Andolfi poteva accedere tramite un buco nel muro, nascosto da un termosifone.