È stato arrestato Ciro Andolfi, camorrista latitante dal 2022, nella lista dei cento più pericolosi d’Italia

Il buco nel muro di un appartamento con cui Ciro Andolfi accedeva al nascondiglio, Napoli, 24 dicembre 2025 (ANSA/Ufficio stampa Carabinieri)
È stato arrestato a Napoli Ciro Andolfi, nella lista dei cento latitanti più pericolosi fatta dal ministero dell’Interno. Andolfi ha 49 anni, era ricercato dal 2022 ed è considerato un membro del clan di camorra Andolfi-Cuccaro. Era stato condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione, e deve scontare una pena residua di 8 anni.

Andolfi è stato trovato e arrestato in un appartamento nel quartiere di Barra, zona a est di Napoli in cui il clan Andolfi-Cuccaro è attivo. Nell’appartamento era stato costruito un nascondiglio, a cui Andolfi poteva accedere tramite un buco nel muro, nascosto da un termosifone.

