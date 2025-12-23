Un attacco informatico ha bloccato i servizi online delle Poste francesi

Da lunedì mattina i servizi online delle Poste francesi non funzionano a causa di un attacco informatico. La società ha fatto sapere che l’attacco è stato di tipo Ddos (Distributed denial of service), in cui enormi quantità di traffico Internet vengono dirette verso un determinato sito web nel tentativo di sovraccaricarlo e non farlo funzionare. Al momento non ci sono state rivendicazioni. L’attacco ha reso inaccessibili i servizi online di tracciamento delle spedizioni, cosa che sta creando particolari disagi agli utenti che attendono di ricevere pacchi in vista del Natale. Non funzionano nemmeno i servizi di La Banque Postale, il servizio bancario della società.