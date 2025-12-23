La regione Lazio ha stanziato 50 milioni per i lavori sulla linea C della metro di Roma, dopo che il governo aveva ridotto i fondi

La regione Lazio ha stanziato 50 milioni di euro necessari per finanziare alcuni lavori dell’ultimo tratto della linea C della metropolitana di Roma. Il comune di Roma si era trovato senza questi fondi, dopo che il governo nazionale aveva deciso di ridurre i finanziamenti previsti nella legge di bilancio per le metropolitane di Roma, Napoli e Milano. In questo modo i fondi per la metropolitana di Roma erano diminuiti da 100 a 50 milioni di euro. Questo rischiava di creare ritardi nei lavori: l’assessore comunale alla Mobilità Eugenio Patané aveva detto che il taglio non permetteva alla commissaria Maria Lucia Conti di approvare il tracciato della linea né di fare il bando per il cantiere.

L’ultimo tratto della linea C va da piazzale Clodio fino alla Farnesina, la sede del ministero degli Esteri, nella zona nord di Roma. I fondi stanziati dalla regione fanno parte di un avanzo presente nel bilancio regionale di circa 486 milioni di euro, destinato alle infrastrutture dei comuni. I 50 milioni saranno girati quindi al comune di Roma, che a sua volta li potrà usare per l’appalto dei lavori. I soldi finanzieranno alcune infrastrutture accessorie alla metropolitana, tra cui il parcheggio presso il futuro capolinea della linea C alla Farnesina.

