Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma le due principali sono la discussione in Senato sulla legge di bilancio, che oggi dovrebbe essere approvata definitivamente per poi passare alla Camera, e la morte di un generale russo a Mosca per l’esplosione di una bomba sotto la sua auto. Il Sole 24 Ore e il Messaggero si occupano della relazione del governo sull’attuazione del PNRR, Avvenire segue la visita nella Striscia di Gaza del cardinale Pizzaballa, la Verità apre sulla grazia concessa dal presidente della Repubblica Mattarella a cinque persone fra le quali un uomo accusato di essere uno “scafista”, e il Giornale critica il segretario della CGIL Landini. I giornali sportivi celebrano la vittoria della Supercoppa italiana di calcio del Napoli, che ha battuto in finale il Bologna.