Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la legge di bilancio, che dopo l’approvazione della Commissione bilancio del Senato sarà esaminata oggi dall’aula con il voto finale previsto per domani, e la trattativa per far finire la guerra fra Russia e Ucraina, con il rifiuto del presidente russo Putin di un incontro fra i leader di Russia, Ucraina e Stati Uniti e la controproposta di un confronto con il presidente francese Macron. Il Giornale critica le iniziative dell’ultimo periodo del segretario della CGIL Landini, e la Verità e Libero si occupano della vicenda dell’adolescente tredicenne per cui il tribunale ha autorizzato la transizione di genere.