È morto l’attore James Ransone, noto per aver interpretato Ziggy Sobotka nella serie “The Wire”

È morto James Ransone, attore statunitense noto soprattutto per aver recitato nella seconda stagione della serie tv The Wire, dove aveva interpretato il personaggio di Ziggy Sobotka. Il dipartimento di medicina legale della contea di Los Angeles ha fatto sapere che Ransone si è suicidato. Aveva 46 anni ed era nato a Baltimora, in Maryland, città dove era ambientata The Wire. In seguito aveva recitato in diverse altre serie tv e film, interpretando ruoli secondari, tra cui la miniserie Generation Kill, gli horror Sinister e Sinister 2, e It – Capitolo due.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure via WhatsApp dalle 18 alle 21 al 324 0117252. Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.