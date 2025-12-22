L’AGCM ha multato Apple per 99 milioni di euro per abuso di posizione dominante nel trattamento dei dati sull’App Store

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha multato Apple e due società controllate per 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Secondo l’AGCM Apple ha violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea per la gestione dei dati degli utenti con gli sviluppatori esterni dell’App Store, da cui è possibile scaricare le applicazioni quando si usa un iPhone (dal 2024 nell’Unione Europea si possono usare anche store alternativi).

In particolare, Apple avrebbe abusato della propria posizione dominante imponendo agli sviluppatori esterni di ottenere uno specifico consenso per la raccolta e il trattamento dei dati a fini pubblicitari tramite una schermata, detta ATT prompt, insufficiente per rispettare i requisiti di privacy, costringendo poi gli sviluppatori a chiedere il consenso una seconda volta. Secondo l’AGCM Apple doveva permettere agli sviluppatori di ottenere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione.