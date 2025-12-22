Il chitarrista e cantante inglese Chris Rea è morto a 74 anni

Chris Rea, cantante e talentuoso chitarrista inglese noto per ballate come “Josephine” e “On the Beach” e per la canzone natalizia “Driving Home for Christmas”, è morto a 74 anni. La famiglia ha detto che era malato, senza specificare le cause della morte.

Rea era nato a Middlesbrough, in Inghilterra, il 4 marzo 1951. Sua madre era irlandese e suo padre, Camillo Rea, originario della provincia di Frosinone. Cominciò a strimpellare da adolescente e ottenne un primo momento di popolarità tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, con singoli danzerecci come “Let It Loose” e “I Can Hear Your Heartbeat”, che funzionarono molto bene nelle radio e in discoteca. Rea era anche un apprezzato chitarrista blues: prediligeva suonare lo strumento utilizzando uno slide, un piccolo cilindro in metallo che viene fatto scivolare lungo le corde per ottenere un suono più caldo e “malinconico”.

C’è una canzone di Rea che torna nelle parti alte delle classifiche musicali britanniche una volta all’anno, tra novembre e dicembre: è “Driving Home for Christmas”, uscita nel 1986 e diventata un classico natalizio nel Regno Unito.