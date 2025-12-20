Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la decisione del Consiglio europeo di finanziare un prestito all’Ucraina di 90 miliardi di euro senza usare i beni russi sequestrati nell’Unione Europea ma attraverso l’emissione di debito comune, e le divisioni nella maggioranza di governo sugli emendamenti alla legge di bilancio riguardanti le modifiche alle norme sulle pensioni e il finanziamento degli aiuti alle imprese. Il Giornale, Libero e il Tempo si occupano ancora dello sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino e di possibili nuovi sgomberi in altre città, la Verità critica la condanna per diffamazione di Maurizio Belpietro per una copertina del settimanale Panorama di cui è direttore, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria ai rigori sull’Inter del Bologna, che si qualifica così per la finale della Supercoppa italiana di calcio con il Napoli in programma lunedì.