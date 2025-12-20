Le prime pagine di oggi
Il prestito dell'Unione Europea all'Ucraina, le discussioni sulla legge di bilancio, e la sentenza sui figli della "famiglia nel bosco"
Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la decisione del Consiglio europeo di finanziare un prestito all’Ucraina di 90 miliardi di euro senza usare i beni russi sequestrati nell’Unione Europea ma attraverso l’emissione di debito comune, e le divisioni nella maggioranza di governo sugli emendamenti alla legge di bilancio riguardanti le modifiche alle norme sulle pensioni e il finanziamento degli aiuti alle imprese. Il Giornale, Libero e il Tempo si occupano ancora dello sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino e di possibili nuovi sgomberi in altre città, la Verità critica la condanna per diffamazione di Maurizio Belpietro per una copertina del settimanale Panorama di cui è direttore, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria ai rigori sull’Inter del Bologna, che si qualifica così per la finale della Supercoppa italiana di calcio con il Napoli in programma lunedì.