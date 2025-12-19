Sony ha raggiunto un accordo per controllare l’80 per cento della società che possiede i diritti dei Peanuts
Sony ha raggiunto un accordo per acquistare il 41 per cento delle azioni della società Peanuts Holdings LLC, quella che possiede e gestisce i diritti del marchio Peanuts. Significa che il gruppo Sony controllerà la gran parte del marchio, visto che tramite la Sony Music Entertainment Japan (SMEJ) ne controlla già il 39 per cento. Sony comprerà le quote del marchio Peanuts dalla società canadese di comunicazione WildBrain: l’accordo prevede un prezzo complessivo di circa 460 milioni di dollari.
La vendita effettiva avverrà ad alcune condizioni, che comprendono anche l’approvazione da parte di una serie di autorità regolatorie. In caso positivo, la Peanuts Holdings LLC diventerà sostanzialmente una società del gruppo Sony: gli eredi di Charles M. Schulz, il fumettista statunitense che ha inventato i Peanuts, continueranno a possedere il restante 20 per cento delle azioni.