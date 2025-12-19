Per alcuni giornali di oggi l’apertura è dedicata alla riunione del Consiglio europeo, nel quale si è discusso del finanziamento degli aiuti all’Ucraina e deciso il rinvio della firma dell’accordo con il Mercosur (accordo contro il quale gli agricoltori hanno manifestato ieri a Bruxelles), altri si occupano invece del confronto fra i partiti della maggioranza di governo sull’emendamento alla legge di bilancio sul riscatto della laurea, altri ancora titolano sullo sgombero a Torino del centro sociale Askatasuna. I giornali sportivi commentano la vittoria nella semifinale della Supercoppa italiana di calcio del Napoli, che battendo il Milan si qualifica per la finale in programma lunedì.