L’azienda di strumenti musicali tedesca Höfner, che realizzò il basso di Paul McCartney, ha presentato istanza di fallimento

L’azienda tedesca di strumenti musicali Höfner, famosa in tutto il mondo per aver realizzato il celebre basso “a forma di violino” suonato da Paul McCartney, ha presentato istanza di fallimento. Lo scorso 10 dicembre la società ha depositato presso il tribunale distrettuale di Fürth, nello stato tedesco della Baviera, la domanda per aprire la procedura di amministrazione giudiziaria provvisoria. Concretamente, significa che un curatore nominato dal tribunale cercherà di capire se Höfner potrà rimettersi in sesto, ristrutturare il debito e continuare a operare, oppure se sarà necessario avviarne la chiusura.

«È molto triste vedere Höfner chiudere i battenti. Producono strumenti da oltre 100 anni e ho comprato il mio primo basso Höfner negli anni Sessanta. […]» ha scritto McCartney su Instagram. «Esprimo vicinanza a tutti alla Höfner, e grazie per il vostro aiuto in questi anni».

– Leggi anche: È stato trovato il basso preferito di Paul McCartney