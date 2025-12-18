NewsletterPodcast
C’è stato un incidente aereo in North Carolina, negli Stati Uniti: alcune persone sono morte 

(Da un video pubblicato su YouTube sul canale 13News Now)
In North Carolina, negli Stati Uniti, diverse persone sono morte a causa di un incidente aereo: un jet privato è precipitato in un aeroporto di Statesville, più o meno al centro dello stato. Non ci sono ancora informazioni sul numero dei morti né sulle cause dell’incidente, che ha provocato anche un incendio. Secondo i dati di tracciamento del sito FlightAware, l’aereo era decollato dall’aeroporto verso le 10 di mattina ora locale (le 16 in Italia): sarebbe dovuto andare prima in Florida e poi alle Bahamas, per tornare infine a Statesville. Poco dopo il decollo, però, era tornato verso la pista e aveva cercato di atterrare.

