Le prime pagine di oggi
Le comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo, le modifiche alle norme per andare in pensione, e l'assoluzione di Salvini
Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano delle comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni in parlamento in vista del Consiglio europeo di oggi nel quale si parlerà degli aiuti all’Ucraina e delle nuove critiche del presidente russo Putin ai leader europei, altri titolano sulla discussione nella maggioranza di governo sulle modifiche alle norme sulle pensioni contenute negli emendamenti alla legge di bilancio, altri ancora commentano l’assoluzione definitiva del leader della Lega Salvini per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms.