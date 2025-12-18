La proprietà intellettuale di Geronimo Stilton è stata comprata dalla società di Iginio Straffi, creatore delle Winx

La proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, personaggio protagonista dell’omonima saga di libri per ragazzi creata dalla scrittrice Elisabetta Dami, è stata comprata dal gruppo Rainbow di Iginio Straffi, noto soprattutto per essere il creatore della serie animata di grande successo delle Winx. Il valore dell’operazione non è stato reso noto. Straffi ha commentato l’acquisizione all’Adnkronos dicendo che «ci concentreremo subito sui contenuti digitali e social, un’area che finora era stata meno presidiata, ma allo stesso tempo stiamo ragionando su un grande progetto audiovisivo: una serie o un film pensato come evento».