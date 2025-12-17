Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, è stato incriminato per l’omicidio dei genitori

Nick Reiner è stato incriminato per l’omicidio del padre, il regista Rob Reiner, e della madre, Michele Singer. Era stato arrestato domenica, poche ore dopo che i genitori erano stati trovati morti nella loro casa di Hollywood, in California, con ferite da accoltellamento.

Nick Reiner ha 32 anni e lavora come sceneggiatore. In passato aveva collaborato al film Being Charlie, uscito nel 2015 e diretto da suo padre, ispirato ai propri problemi di dipendenze, di cui aveva parlato spesso in passato. È cresciuto a Los Angeles insieme ai fratelli Jake e Romy, che sono attori. Ha anche una sorellastra maggiore, l’attrice Tracy Reiner, che Rob Reiner aveva cresciuto come sua figlia durante il suo primo matrimonio con l’attrice e regista Penny Marshall.

