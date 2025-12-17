Sono diverse le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano del nuovo piano per il settore automobilistico approvato ieri dalla Commissione europea che revoca il divieto di vendita di nuove auto a benzina o diesel dopo il 2035, altri titolano sulle modifiche alla proposta di legge di bilancio presentate dal governo, sottolineando soprattutto le regole più restrittive riguardanti le pensioni, altri ancora aprono sulla risposta sempre negativa della Russia sul negoziato per far finire la guerra in Ucraina, dopo l’incontro di Berlino fra il presidente ucraino Zelensky, i leader europei e l’inviato degli Stati Uniti Witkoff che aveva generato ottimismo.