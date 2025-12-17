Dopo sette anni, Juan Carlos Ferrero non sarà più l’allenatore del tennista Carlos Alcaraz

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo, ha annunciato che Juan Carlos Ferrero smetterà di essere il suo allenatore. È una decisione notevole, perché Ferrero seguiva Alcaraz dal 2018, cioè da quando aveva 15 anni ed era all’inizio della sua carriera professionistica. In questi sette anni di collaborazione Alcaraz ha vinto 24 titoli importanti, tra cui sei del Grande Slam, i quattro tornei più prestigiosi del tennis.

La separazione sembra essere stata solo una scelta di Alcaraz, perché Ferrero ha scritto che gli sarebbe piaciuto continuare. Nel documentario prodotto da Netflix su Alcaraz, che è uscito lo scorso aprile e si intitola Carlos Alcaraz – A modo mio, era già possibile intuire una loro futura separazione, soprattutto per alcune divergenze sulla dedizione e sulla costanza negli allenamenti.

Ferrero è un ex tennista spagnolo di grande esperienza. Nel 2003, all’apice della sua carriera da giocatore, vinse il Roland Garros (uno dei quattro tornei del Grande Slam) e raggiunse il primo posto nel ranking mondiale. Si ritirò nel 2012 e cominciò subito la carriera da allenatore. Nel 2017 iniziò a seguire il tedesco Alexander Zverev, oggi numero tre al mondo, ma i due si separarono l’anno dopo. Fu in quel periodo che incontrò l’allora quindicenne Carlos Alcaraz, iscritto a una delle sue accademie, e divenne il suo allenatore.

