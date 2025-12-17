Il film italiano “Familia” non sarà tra i candidati al premio Oscar per il miglior film internazionale

Il film italiano Familia, diretto dal regista Francesco Costabile, non è stato incluso nella lista di quelli tra cui verranno scelti i candidati agli Oscar per il miglior film internazionale. Familia è tratto dal libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste, ed è ispirato a una storia vera: racconta l’infanzia di Celeste, trascorsa con un padre violento, e il giorno in cui, a 23 anni, l’ha ucciso. Era stato presentato in anteprima nel 2024 alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, dove Francesco Gheghi aveva vinto il premio come miglior attore. Era stato scelto dall’Italia come proprio candidato a settembre.

Il 16 dicembre l’Academy, l’associazione che assegna gli Oscar, ha annunciato una lista di 19 film tra cui verranno scelti quelli che saranno infine candidati per il miglior film internazionale: le candidature verranno comunicate il 22 gennaio, e la premiazione sarà il 16 marzo.