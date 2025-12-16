Ci sono molti ritardi dei treni sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze per il ritrovamento di un cadavere sui binari

Ci sono molti ritardi sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Firenze, per via del ritrovamento in mattinata di una persona morta sui binari a pochi chilometri dalla stazione di Chiusi, in Toscana. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’accaduto, e sono in corso i rilievi della polizia ferroviaria. La circolazione dei treni è stata sospesa per oltre due ore e mezza: la linea è stata riaperta, ma sia a Roma che a Firenze si registrano ancora ritardi di treni in arrivo e in partenza fino a due ore.