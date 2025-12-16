Dopo quasi 11 mesi è stata portata via la nave cargo incagliata a Marina di Massa

Dopo quasi undici mesi è stata portata via da Marina di Massa la nave cargo Guang Rong, che si era incagliata davanti al pontile la sera del 28 gennaio in seguito a un incidente, provocando diversi danni. Le operazioni per rimuoverla erano cominciate a inizio novembre, dopo essere state rimandate varie volte: ora la nave è stata portata a Livorno e l’armatore dovrà decidere cosa farne.

Nelle scorse settimane era stato rimosso il carico dalla nave, circa novemila tonnellate di materiali di scarto dalle cave di marmo. Lunedì mattina la nave, lunga 100 metri, è stata rimessa in galleggiamento per verificarne la stabilità; poi è stata attaccata a due rimorchiatori, che in serata si sono diretti verso Livorno.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente della Guang Rong, oltre al maltempo. Sulla vicenda indaga la procura di Massa. Nessuna delle 12 persone a bordo comunque era rimasta ferita e non c’erano stati danni ambientali.