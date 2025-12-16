L’incontro a Berlino fra il presidente ucraino Zelensky, i principali leader europei e l’inviato degli Stati Uniti Witkoff per tentare di raggiungere un accordo per la fine della guerra fra Russia e Ucraina è la notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che sottolineano l’ottimismo espresso dai partecipanti per gli sviluppi della trattativa. La Stampa e il Dubbio titolano invece sul discorso tenuto dal presidente della Repubblica Mattarella alle ambasciatrici e agli ambasciatori italiani nel quale si è detto preoccupato per gli attacchi russi all’Europa, il Sole 24 Ore e il Messaggero si occupano della legge di bilancio, la Verità, Libero e il Tempo criticano la decisione della Corte d’appello di Torino di liberare l’imam Mohamed Shahin, e il Manifesto apre sulle politiche per la casa in vari paesi europei.