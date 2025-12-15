In Marocco almeno 37 persone sono morte a causa delle inondazioni provocate da un forte temporale

Almeno 37 persone sono morte a Safi, città sulla costa atlantica del Marocco, a causa delle inondazioni provocate domenica da un intenso temporale, che hanno allagato case e negozi. Il bilancio dei morti è stato diffuso lunedì mattina dal ministero dell’Interno marocchino, che ha riferito anche di 14 persone ricoverate in ospedale, di cui due in terapia intensiva. La protezione civile è ancora al lavoro per cercare i dispersi, mettere in sicurezza le zone della città più colpite e assistere gli abitanti in difficoltà.

Safi si trova a circa 300 chilometri a sud-ovest della capitale del Marocco, Rabat. Gli allagamenti sono stati causati da una grossa quantità di pioggia caduta in questa zona nel giro di pochissimo tempo. In alcuni video pubblicati online si vedono le strade della città attraversate da fiumi di acqua marrone che trascinano automobili e oggetti. Tra domenica sera e lunedì mattina il livello dell’acqua si è abbassato lasciando grosse quantità di fango e detriti sulle strade.