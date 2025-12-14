Il più antico partito pro-democrazia di Hong Kong ha approvato la risoluzione che ufficializza il suo smantellamento

Domenica il Partito democratico di Hong Kong, il principale partito pro-democrazia della regione amministrativa speciale cinese, ha approvato una risoluzione per ufficializzare il suo smantellamento, concludendo un processo cominciato dieci mesi fa a causa delle sempre più insistenti pressioni del governo cinese. Hanno votato a favore 117 membri del direttivo del partito su 121: gli altri quattro hanno lasciato la scheda in bianco.

Il partito aveva annunciato l’inizio del processo di smantellamento lo scorso febbraio: il suo presidente, Lo Kin-hei, aveva detto che la decisione era stata presa dopo «aver considerato il contesto politico generale di Hong Kong e tutte le possibilità future». Svolgeva la sua attività politica in condizioni molto difficili: non aveva più rappresentanti nel parlamento locale, e cinque tra i suoi membri più influenti, tra cui l’ex leader Wu Chi-wai, sono in carcere per aver violato la dura legge sulla sicurezza nazionale introdotta dal governo cinese dopo le enormi proteste pro-democrazia del 2019.

Negli ultimi anni il partito era stato ulteriormente indebolito da divergenze interne sull’approccio da mantenere per contrastare il governo centrale cinese: la parte più giovane del partito spingeva per azioni più radicali, mentre il blocco vicino ai fondatori era favorevole a un approccio più moderato.

