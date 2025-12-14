Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di corsa campestre, di nuovo

La mezzofondista italiana Nadia Battocletti ha vinto per la seconda volta consecutiva la medaglia d’oro agli Europei di corsa campestre (anche chiamati Europei di cross, dal nome in inglese) che si stanno svolgendo a Lagoa, in Portogallo. È una gara di 7.500 metri su un terreno sterrato o erboso (è “campestre”, appunto), con l’inserimento di alcuni ostacoli artificiali. È una corsa prestigiosa, organizzata annualmente dal 1994, e l’anno scorso Battocletti era stata la prima italiana di sempre a vincerla (tra gli uomini ci riuscì Andrea Lalli nel 2012). Battocletti ha concluso la corsa in 24 minuti e 42 secondi, arrivando davanti all’inglese Megan Keith e alla turca Yasemin Can.

Battocletti ha 25 anni e si è affermata nel 2024, vincendo la medaglia d’oro agli Europei di atletica leggera di Roma sia nei 5mila che nei 10metri metri. Ai Giochi olimpici di Parigi aveva vinto la medaglia d’argento nei 10mila, mentre nei 5mila arrivò quarta; ha inoltre vinto la medaglia d’oro a squadre agli Europei di corsa campestre, oltre ad altre corse su pista e su sterrato. A settembre aveva vinto la medaglia di bronzo nei 5mila metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, in Giappone.