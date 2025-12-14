Hamas ha confermato l’uccisione di Raed Saad, il secondo in comando delle brigate al Qassam

Khalil al Hayya, il capo negoziatore di Hamas in esilio in Egitto, ha confermato l’uccisione di Raed Saad, il secondo in comando delle brigate al Qassam, il corpo armato dell’organizzazione. L’esercito israeliano ne aveva dato notizia sabato.

Saad è stato ucciso in un attacco con un drone, mentre si trovava a bordo di un’auto nella città di Gaza, nella parte della Striscia controllata da Hamas (il resto, perlopiù disabitato, è ancora occupato da Israele). Nell’attacco erano state uccise 4 persone. Domenica si sono tenuti a Gaza i funerali di Saad e degli altri membri dell’organizzazione uccisi. Hamas ha detto di aver già individuato un sostituto per Saad, ma non ha dato altri dettagli.

