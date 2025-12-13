Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della decisione del Consiglio Europeo di bloccare a tempo indeterminato 210 miliardi di euro di beni finanziari russi depositati nell’Unione Europea e del discorso del presidente della Repubblica Mattarella per gli auguri di fine anno al corpo diplomatico in cui ha espresso solidarietà all’Ucraina, altri titolano sullo sciopero generale di ieri della CGIL. Il Sole 24 Ore si occupa delle possibili modifiche al testo della legge di bilancio, il Manifesto della situazione nella Striscia di Gaza, Avvenire della situazione drammatica delle carceri italiane, e i giornali sportivi dell’offerta di acquisto della società di criptovalute Tether per la maggioranza delle azioni della Juventus.