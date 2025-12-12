Venerdì 12 dicembre
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
Per la loro capacità di attrarre visitatori vengono allestiti anche in posti molto lontani dal Tirolo e sono tutti molto simili per una ragione
Dietro agli orari dei pasti di periodi storici e paesi differenti ci sono sorprendenti spiegazioni sociali, culturali e geografiche
Dieci credenze sul Medioevo che in realtà sono false: gli elmi dei vichinghi non avevano le corna, le cinture di castità non esistevano e la gente si lavava più di quanto pensiate