Le notizie sulla guerra fra Russia e Ucraina sono di nuovo in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che titolano sull’ipotesi fatta dal presidente ucraino Zelensky di accettare di cedere alla Russia i territori del Donbas dopo un referendum che approvi la scelta, sulla trattativa fra i paesi dell’Unione Europea per utilizzare i beni russi sequestrati, sull’incontro fra i paesi cosiddetti “volenterosi” in programma a Berlino la settimana prossima a cui però il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto di non voler andare, e sulle discussioni nella maggioranza di governo fra Lega e Forza Italia sul nuovo decreto per la fornitura di aiuti all’Ucraina. Avvenire apre invece su un rapporto di Amnesty International che documenta le atrocità compiute da Hamas contro Israele dal 7 ottobre 2023 in poi, Libero si occupa della trattativa per la cessione del gruppo GEDI, proprietario fra l’altro di Repubblica e Stampa, al gruppo editoriale greco Antenna, il Giornale da qualche giorno pubblica un’“inchiesta” in cui unisce critiche alla gestione dell’immigrazione, all’islamismo e alle “toghe rosse”, e la Verità individua nell’“ideologia anticristiana” un nuovo motivo per attaccare la sinistra.