Un gruppo ribelle del Myanmar ha detto che la giunta militare del paese ha ucciso almeno 30 persone nel bombardamento di un ospedale

L’Esercito dell’Arakan, un gruppo ribelle che combatte contro l’esercito del Myanmar, ha detto che almeno 30 persone sono state uccise e 70 ferite in un bombardamento compiuto dalla giunta militare che governa il paese contro un ospedale nella città di Mrauk U, nello stato occidentale del Rakhine.

La giunta ha preso il potere nel 2021 rovesciando il governo eletto democraticamente: da allora sta combattendo una guerra civile con i gruppi armati che rappresentano alcune minoranze etniche del paese e con quelli che vogliono il ripristino delle istituzioni democratiche. L’Esercito dell’Arakan esiste dal 2009 e controlla quasi tutto il Rakhine.