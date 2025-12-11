È sempre la trattativa per far finire la guerra fra Russia e Ucraina la notizia principale sulle prime pagine di oggi: i titoli riguardano la consegna agli Stati Uniti del nuovo piano concordato fra il presidente ucraino Zelensky e i principali leader europei e la telefonata fra il presidente degli Stati Uniti Trump, quello francese Macron, il primo ministro del Regno Unito Starmer e il cancelliere tedesco Merz per portare avanti i negoziati. Qualche giornale apre invece sul riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale dall’Unesco, altri si occupano delle modifiche in senso restrittivo alle norme sull’accoglienza delle persone migranti a cui sta lavorando l’Unione Europea. I giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus e la sconfitta del Napoli nelle partite di Champions League maschile di calcio giocate ieri.