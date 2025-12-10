È morto a 100 anni Sergio Flamigni, ex senatore del Partito Comunista Italiano e membro della commissione d’inchiesta sul caso Moro

L’ex senatore del Partito Comunista Italiano (PCI) Sergio Flamigni è morto a 100 anni. Prima di entrare in politica Flamigni era stato partigiano nella Resistenza italiana, combattendo nell’area di Forlì, dove era nato. Era stato eletto deputato con il PCI per tre legislature a partire dal 1968, e poi senatore dal 1979 al 1987.

In questi anni era stato membro di alcune importanti commissioni parlamentari d’inchiesta, come quella sul rapimento e l’uccisione del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, da parte della Brigate Rosse. Flamigni fece anche parte della commissione d’inchiesta sulla loggia massonica di Licio Gelli, la P2, sciolta dal parlamento nel 1982 con una legge approvata proprio durante i lavori della commissione.

A partire dal 1988 era stato autore di molti saggi storici e politici, fra cui diversi sul delitto Moro e sulla storia delle Brigate Rosse. Nel 2005 aveva creato a Roma l’Archivio Flamigni, un centro di documentazione specializzato nella storia italiana del Dopoguerra, in particolare quella che riguarda il terrorismo, le stragi, le mafie e l’eversione politica, e che, come suggerisce il nome, custodisce e rende consultabile l’archivio personale di Flamigni.

