A Miami è stata eletta una sindaca Democratica per la prima volta dal 1997

Eileen Higgins ha vinto al ballottaggio le elezioni per il nuovo sindaco di Miami, la città più importante della Florida, negli Stati Uniti. Higgins, del Partito Democratico, ha battuto con il 59,3 per cento dei voti il candidato Repubblicano Emilio González, sostenuto dal presidente Donald Trump e dal governatore dello Stato Ron DeSantis.

Higgins, che ha 61 anni, è la prima donna a essere eletta sindaca della città, la prima non ispanica, e la prima Democratica dal 1997. Da allora infatti Miami è stata amministrata sempre dai Repubblicani. Quello di Miami è un risultato importante per i Democratici anche in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre. Miami è peraltro all’interno della contea di Miami-Dade, abitata in gran parte da persone di origine ispanica e che per anni aveva largamente sostenuto i Democratici: alle elezioni del 2024 aveva però sorprendentemente votato in maggioranza in favore di Trump, contro la candidata Democratica Kamala Harris.

– Guarda anche il video: A Miami non ci sono solo spiagge