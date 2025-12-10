Sono sempre le notizie sulla trattativa per far finire la guerra fra Russia e Ucraina a occupare l’apertura dei giornali di oggi: i titoli riguardano le critiche del presidente degli Stati Uniti Trump alla debolezza dell’Unione Europea e le nuove minacce all’Ucraina perché accetti il piano elaborato con la Russia e indica elezioni nel paese, gli incontri di ieri a Roma del presidente ucraino Zelensky con papa Leone XIV e con la presidente del Consiglio Meloni, e la risposta di Zelensky a Trump in cui si è detto disponibile ad andare al voto se verrà garantita la sicurezza del paese. I giornali sportivi titolano sulla vittoria dell’Atalanta e sulla sconfitta dell’Inter nelle partite della Champions League maschile di calcio giocate ieri sera.