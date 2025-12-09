Un’onda anomala ha travolto alcune persone che facevano il bagno in una piscina naturale a Tenerife: quattro sono morte

Domenica pomeriggio un’onda anomala ha travolto alcune persone che facevano il bagno in una piscina naturale nella zona delle scogliere di Los Gigantes, sulla costa sudoccidentale di Tenerife, alle Canarie: quattro di loro sono morte e una è dispersa. Come le altre isole che formano l’arcipelago spagnolo nell’Atlantico, Tenerife è una nota meta turistica, e tra le sue attrazioni ci sono le piscine naturali, cioè vasche artificiali o bacini naturali che si trovano lungo le coste e si riempiono con l’acqua dell’oceano. Quella in questione è nota come Charco de Isla Cangrejo e domenica era piena di persone che stavano facendo il bagno, nonostante un divieto per il pericolo di onde e una recinzione che ne impediva l’accesso.

Due delle persone morte sono slovacche e le altre due romene, hanno detto i rispettivi governi. Tra di loro ci sono un uomo di 35 anni, una donna di 55 e un’altra che è morta lunedì dopo essere stata trasportata in ospedale. Altre due persone sono state ferite.