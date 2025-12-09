Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte si occupa delle trattative per far finire la guerra fra Russia e Ucraina, con il disimpegno degli Stati Uniti, l’incontro a Londra fra il presidente ucraino Zelensky, quello francese Macron, il primo ministro del Regno Unito Starmer e il cancelliere tedesco Merz, e quelli previsti per oggi a Roma per Zelensky con papa Leone XIV e con la presidente del Consiglio Meloni. Qualche giornale titola invece sull’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea di una lista di paesi di provenienza delle persone richiedenti asilo considerati “sicuri”, il Sole 24 Ore si occupa dei dati positivi delle esportazioni della Cina nonostante i dazi degli Stati Uniti, e i giornali sportivi commentano la vittoria del Milan, che raggiunge il Napoli in testa alla classifica della Serie A maschile di calcio.