Almeno 22 persone sono morte a causa di un incendio in un’azienda che produce droni a Giacarta, in Indonesia

Almeno 22 persone sono morte in un grosso incendio che si è sviluppato attorno alle 12 (le 6 del mattino in Italia) in un edificio di sette piani a Giacarta, la capitale dell’Indonesia. I vigili del fuoco sono intervenuti per far evacuare i dipendenti che erano rimasti al suo interno, e sono riusciti a spegnere l’incendio. Adesso sono in corso le ricerche di eventuali persone disperse, non è chiaro quante.

L’edificio coinvolto è quello della sede indonesiana della Terra Drone, un’azienda giapponese che produce droni impiegati nel settore agricolo e minerario, tra le altre cose. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’incendio è stato provocato dall’esplosione di una batteria al piano terra, e si è poi esteso a quelli superiori. Alcuni video circolati sui social network mostrano una decina di persone sul tetto dell’edificio durante l’incendio, in attesa dei soccorsi.