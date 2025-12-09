In un’università del Kentucky, negli Stati Uniti, una persona è stata uccisa e almeno una è rimasta ferita in un attacco armato

Nel primo pomeriggio di martedì (la sera in Italia) c’è stato un attacco con arma da fuoco alla Kentucky State University, un’università del Kentucky, negli Stati Uniti. Ci sono ancora poche informazioni, ma l’università ha fatto sapere che una persona è morta e almeno un’altra è rimasta gravemente ferita: entrambe erano studenti dell’università. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha invece parlato di diversi feriti.

La persona sospettata di aver sparato è stata fermata dalla polizia: non ci sono dettagli sulla sua identità, l’università ha solo detto che non è tra i suoi iscritti. L’attacco è avvenuto fuori da un dormitorio, e in questi giorni l’università è molto affollata perché sono in corso gli esami: la polizia ha detto di aver messo in sicurezza il campus. La Kentucky State University è un’università prevalentemente frequentata da persone nere.