L’Antitrust ha sanzionato Sky Italia per 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette sugli abbonamenti

L’Autorità garante della concorrenza, più nota con il nome Antitrust, ha sanzionato Sky Italia per pratiche commerciali scorrette: sono tre i comportamenti sanzionati, per un importo complessivo di 4,2 milioni di euro. Il primo riguarda le comunicazioni ingannevoli sull’aumento del costo dell’abbonamento tv, e il secondo le offerte di NOW, che stando alle comunicazioni sembravano escluse dai rincari. Il terzo è legato alle offerte sui servizi aggiuntivi che sono state fatte ai clienti, e le cui condizioni non sono poi rispettate nelle fatture: in breve ai clienti venivano offerte tariffe vantaggiose per servizi extra (come Sky Wifi) che poi venivano fatti comunque pagare più di quanto promesso.

Nel bollettino settimanale con le sue attività l’Antitrust ha poi fatto sapere di aver anche aperto un’istruttoria contro le aziende di orologi Citizen e Swatch sulle loro politiche di prezzo, per verificare se violano le regole europee sulla concorrenza. L’istruttoria riguarda sia le aziende italiane sia le rispettive case madri, in Giappone per Citizen e in Svizzera per Swatch. Secondo l’Antitrust entrambe le società imporrebbero ai rivenditori i prezzi da applicare ai propri prodotti, e applicherebbero poi ritorsioni e condizioni sfavorevoli a quelli che fanno sconti o che si discostano dai prezzi indicati.