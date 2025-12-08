Agli Europei di nuoto in vasca corta l’Italia ha vinto per la prima volta il medagliere

Domenica si sono conclusi a Lublino, in Polonia, i campionati europei di nuoto in vasca corta: l’Italia ha ottenuto un risultato eccezionale, finendo per la prima volta nella storia della competizione prima nel medagliere (cioè la classifica della medaglie vinte, in cui i punti variano a seconda del tipo di medaglia vinta). Ha vinto 9 ori, 5 argenti e 6 bronzi: in passato aveva già ottenuto il maggior numero di medaglie nel torneo, ma mai così tanti ori (è prima di tutto il numero di ori a determinare la posizione nel medagliere). Hanno vinto l’oro: Thomas Ceccon nei 100 metri dorso, Sara Curtis nei 50 metri dorso, Simona Quadarella nei 1500 metri stile libero, Simone Cerasuolo nei 50 metri rana, la staffetta maschile nella 4×50 metri stile libero e nella 4×50 metri misti, Alberto Razzetti nei 400 metri misti, e la staffetta mista nella 4×50 metri stile libero e nella 4×50 misti.