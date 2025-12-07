Per martedì 9 dicembre è stato indetto uno sciopero di 24 ore sulla rete ATAC a Roma

Per martedì 9 dicembre è previsto uno sciopero di 24 ore sulla rete ATAC, la società che gestisce il trasporto pubblico locale a Roma. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato OSR SUL per chiedere migliori condizioni economiche e maggior sicurezza per il personale, oltre ad alcuni interventi di riorganizzazione. È possibile che ci saranno disagi sulla circolazione di metro, bus e tram in tutta la città, con alcune eccezioni. Ci saranno due fasce garantite dall’inizio del servizio alle 8:30, e dalle 17 alle 20 (qui maggiori dettagli).

Per mercoledì 10 dicembre invece Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno indetto uno sciopero nazionale del settore dei servizi ambientali che rischia di creare disagi nella gestione dei rifiuti sia a Roma che in altre città: è la seconda mobilitazione dopo quella del 17 ottobre scorso e riguarda le trattative per il rinnovo del contratto nazionale, che è scaduto da quasi un anno. Per venerdì 12 dicembre è poi previsto uno sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio, che comprenderà manifestazioni, presìdi e comizi in tutte le regioni.