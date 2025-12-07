Non ci sono grandi notizie sulle prime pagine dei giornali di oggi: quella con cui aprono i principali quotidiani sono le dichiarazioni di Stati Uniti e Unione Europea dopo le critiche rivolte dai primi alla seconda nella Strategia per la sicurezza nazionale, il documento programmatico su politica estera e sicurezza; l’altra notizia molto presente sono le proteste per la presenza della casa editrice di ispirazione fascista Passaggio al bosco a “Più libri più liberi”, la fiera dell’editoria indipendente che si sta svolgendo a Roma. Per il resto i giornali hanno in prima pagina cose diverse: il Corriere della Sera la vendita di armi che gli Stati Uniti hanno approvato per l’Italia, Repubblica il buco nello scudo protettivo costruito sopra alla ex centrale di Chernobyl, in Ucraina; La Stampa l’inizio di Atreju, la festa giovanile della destra italiana.