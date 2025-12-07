25 persone sono morte in un incendio in un locale a Goa, in India

Nella notte tra sabato e domenica ad Arpora, una città nello stato indiano di Goa, 25 persone sono morte in un incendio in un popolare locale notturno. Tra queste ci sono soprattutto dipendenti del locale che lavoravano in cucina, più alcuni turisti. Altre sei persone sono ferite ma in condizioni stabili. La polizia ha detto che l’incendio è iniziato a causa dell’esplosione di una bombola di gas in cucina: in quel momento nel locale c’era un centinaio di clienti. L’intervento dei pompieri è stato ritardato dal fatto che il locale ha una posizione difficile da raggiungere con veicoli pesanti e un sentiero di ingresso molto stretto.

In India gli incendi legati all’esplosione di bombole di gas non sono rari. Il primo ministro di Goa Pramod Sawant ha detto di aver ordinato un’indagine per capire se le norme di sicurezza del locale fossero rispettate. Goa è il più piccolo stato dell’India, sulla costa occidentale, ed è una delle principali mete turistiche del paese: la spiaggia dove si trova il locale dell’incendio, il Birch by Romeo Lane, è una delle più frequentate della zona.