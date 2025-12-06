Max Verstappen partirà dalla pole position nell’ultimo Gran Premio dei Mondiali di Formula 1

Sabato pomeriggio si sono tenute le qualifiche per l’ultimo Gran Premio di questo Mondiale di Formula 1, che si terrà domenica alle 14 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Max Verstappen della Red Bull è stato il più veloce e domenica partirà dalla pole position per l’ottava volta in questa stagione. Al secondo e al terzo posto nella griglia di partenza ci saranno Lando Norris e Oscar Piastri della McLaren. Per la prima volta dopo 15 anni domenica a contendersi la vittoria del Mondiale ci saranno tre piloti: appunto Verstappen, Norris e Piastri, che alla vigilia di questo Gran Premio sono rispettivamente secondo, primo e terzo nella classifica piloti.

– Leggi anche: I migliori finali a tre della Formula 1