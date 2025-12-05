È morto a 75 anni il cantante Sandro Giacobbe, noto soprattutto per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo

Sandro Giacobbe, cantante che aveva avuto una certa notorietà tra gli anni Settanta e Ottanta grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo e a canzoni come «Signora mia» e «Gli occhi di tua madre», è morto a 75 anni. Da oltre dieci anni aveva un tumore.

Iniziò a scrivere canzoni e a esibirsi all’inizio degli anni Settanta soprattutto a Genova, dove era nato. Nel 1974 partecipò al Festivalbar con “Signora mia”, inserita anche nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Partecipò per tre volte al Festival di Sanremo: nel 1976, in cui arrivò terzo, nel 1983 e nel 1990. Fu tra i principali animatori della Nazionale cantanti, prima come calciatore e poi come allenatore.