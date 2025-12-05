Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte si occupa sempre della guerra fra Russia e Ucraina: i titoli principali riguardano le nuove minacce del presidente russo Putin, che ha chiesto nuovamente all’Ucraina di lasciare il Donbas, le preoccupazioni del presidente francese Macron sulla posizione del presidente degli Stati Uniti Trump, e la sospensione di alcune sanzioni all’azienda petrolifera russa Lukoil da parte degli Stati Uniti. Il Sole 24 Ore apre invece sull’approvazione in Consiglio dei ministri di un disegno di legge di riforma del codice sull’edilizia, il Manifesto e il Secolo XIX titolano sulla manifestazione a Genova degli operai dell’ex ILVA, il Giornale critica la relatrice speciale dell’ONU sulla situazione nei territori palestinesi occupati Albanese, e la Verità e Libero seguono la vicenda della “famiglia nel bosco” in Abruzzo.