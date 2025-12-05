Celebripost

Lunedì a Hollywood c’è stata la prima mondiale di Avatar – Fuoco e cenere, il terzo capitolo della saga, che ha dato il via al tour promozionale in giro per il mondo (farà tappa anche in Italia, a Milano, il 9 dicembre). Si sono visti, tra gli altri, Miley Cyrus, che ha scritto una canzone per il film, e il regista James Cameron con la moglie Suzy Amis, insieme a Billie Eilish. La stessa sera, a New York, sono stati assegnati i Gotham Awards: c’erano Jacob Elordi, Guillermo del Toro, Julia Roberts, Rihanna e A$AP Rocky, per citarne alcuni. Poi valeva la pena fotografare Jenna Ortega, Jodie Foster e Tilda Swinton al festival del cinema di Marrakesh; Daniel Radcliffe e Tom Felton, insieme in un teatro di Broadway; e Hugh Jackman che offre gelati a un evento promozionale per Song Sung Blue.