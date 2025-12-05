Il bonus elettrodomestici è di nuovo disponibile per chi era in lista d’attesa: alcuni che lo avevano ottenuto non lo hanno usato in tempo

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che dal 3 dicembre cominceranno a essere distribuiti i voucher a chi aveva fatto domanda per il bonus elettrodomestici ed era stato messo in lista di attesa. Chi era riuscito a ottenerlo aveva infatti solo 15 giorni di tempo per usarlo, altrimenti l’avrebbe perso: il giorno delle richieste era stato il 18 novembre, ed essendo passati 15 giorni hanno iniziato a liberarsi i fondi dei bonus scaduti, che ora saranno assegnati in base all’ordine di presentazione della domanda. Si può controllare se si è stati selezionati accedendo all’app IO, anche se in caso si dovrebbe comunque ricevere una email e un messaggio sull’app.

Il bonus elettrodomestici è un contributo erogato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostituire un elettrodomestico obsoleto, come un frigorifero o una lavatrice, acquistandone un altro con una classe energetica superiore (quindi una migliore efficienza). Il voucher copre fino al 30 per cento del costo di acquisto, per un massimo di 100 euro per nucleo familiare (200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore ai 25mila euro). L’elenco degli elettrodomestici acquistabili con il bonus è qui, e include tra le altre cose anche asciugatrici, cappe da cucina, forni e piani cottura.

Per l’iniziativa erano stati stanziati 48,1 milioni di euro, finiti in un giorno solo e distribuiti con un “click day”: i fondi sono stati cioè assegnati a chi è riuscito a inoltrare prima la richiesta. È un meccanismo che continua a essere molto usato dai governi nonostante il suo funzionamento sia piuttosto iniquo e sempre molto criticato.