Nel tour del 2026 di Rosalía ci sarà una data italiana, il 25 marzo a Milano

Nel tour del 2026 di Rosalía, la cantante catalana che negli ultimi anni si è affermata come la popstar non anglosassone di maggior successo al mondo, ci sarà un solo concerto in Italia, il 25 marzo al Forum di Assago, a Milano. Il tour partirà il 16 marzo da Lione, in Francia, e si concluderà a settembre a Puerto Rico. Sono previste anche altre date in Europa, soprattutto in Spagna. L’ultimo concerto italiano di Rosalía era stato nel 2023, sempre a Milano. La vendita dei biglietti inizierà la mattina dell’11 dicembre.

In passato Rosalía si era fatta conoscere e apprezzare reinterpretando la musica tradizionale spagnola attraverso le chiavi dell’hip hop e del reggaeton contemporanei. A novembre è uscito il suo quarto album, Lux, con cui ha fatto un’operazione diversa ma anche in questo caso lodata dalla critica, più ricca di pathos e spiritualità, in cui i riferimenti rimandano alla musica classica, alla lirica e alla tradizione operistica europea.

