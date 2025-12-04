La guerra fra Russia e Ucraina e le iniziative per cercare di farla finire sono i temi in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: le notizie principali sono l’annullamento dell’incontro fra il presidente ucraino Zelensky e Witkoff, il negoziatore incaricato dal presidente degli Stati Uniti Trump, dopo che quello fra Witkoff e il presidente russo Putin non ha portato progressi nella trattativa, la decisione dell’Unione Europea di cessare le importazioni di gas russo entro il 2027, e la discussione fra Fratelli d’Italia e Lega sul rinnovo degli aiuti italiani all’Ucraina anche nel 2026. Qualche giornale titola sul calo dello spread a livelli mai raggiunti dal 2009, il Manifesto titola sull’approvazione alla Camera di un disegno di legge che introduce l’obbligo di chiedere il consenso ai genitori per offrire corsi sull’educazione affettiva nelle scuole medie e superiori, il Giornale teme violenze durante le manifestazioni dei metalmeccanici in programma oggi a Genova, e la Verità critica il parere negativo della Banca Centrale Europea sull’emendamento alla legge di bilancio sulle riserve auree della Banca d’Italia.